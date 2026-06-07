Барбара Брыльска из-за проблем со здоровьем продала любимую дачу Фото: Анатолий МЕЛИХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Звезда советского кино Барбара Брыльска была вынуждена продать свою любимую дачу. Актриса призналась, что состояние здоровья уже не позволяет ей проводить время на участке и справляться с делами без помощников. В итоге она была вынуждена отдать дом практически даром.

Звезда не раз отмечала в интервью, что с большой любовью разбивала сад и следила за деревьями. За городом она проводила половину года, работая на земле, вторую половину – в Варшаве. Но с недавних пор стало сложнее, а работники, которые помогали ей по хозяйству, уволились.

В итоге звезда продала дом по символической цене своим знакомым.

"У меня уже не было сил, а рабочие на моей земле нашли себе постоянную работу. Для меня у них не было времени, и они не могли помогать. Продала за мало – 150 тысяч крон (около 3 миллионов рублей – прим.) – друзьям сына", – рассказала Брыльска Абзацу.

Ранее актриса говорила, что ей становится физически все сложнее, а современная медицина, к сожалению, не может облегчить ее страдания. Актриса теряет память, также есть серьезные проблемы с суставами.

"Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в другую сторону. И больно, и ничего с этим не сделать. Лечиться бесполезно, это не поможет", - делилась она.