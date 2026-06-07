Терапевт Звонков: увлечение фастфудом в детстве повышает риск онкологии Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Терапевт Андрей Звонков предупредил, что некоторые привычки, сформированные еще в детстве, могут повышать риск развития онкологии во взрослом возрасте.

Особую опасность представляет регулярная замена полноценного питания фастфудом, такая пища со временем приводит к хроническому воспалению желудочно-кишечного тракта: расстройствам ЖКТ, гастритам, гастродуоденитам.

Однократное употребление фастфуда не критично, однако при постоянном рационе из бургеров и картофеля фри вероятность возникновения рака увеличивается. На фоне воспалительных процессов может развиться злокачественная опухоль, пишет Абзац.

Врач также объяснил, что мгновенной связи между съеденной сосиской и развитием рака нет. Болезни требуется время, и усугубляет ее течение определенный образ жизни.

Онкология, в первую очередь, возникает из-за генетической предрасположенности и снижения иммунного ответа организма. При этом регулярные патологические привычки лишь повышают вероятность развития болезни. В качестве примера он привёл постоянную травматизацию: если регулярно травмировать слизистую оболочку или кожу, это может стать одной из причин появления опухоли.