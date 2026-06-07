Онищенко рассказал, можно ли мыть фрукты и овощи с мылом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил о опасности мытья овощей и фруктов с применением мыла или средств для посуды. По словам эксперта, такие способы очистки таят в себе смертельную опасность.

Причина в том, что данная обработка приводит к постепенному накоплению в организме следов бытовой химии, превращая продукты питания в источник скрытой интоксикации, пишет Абзац.

Овощи и фрукты нужно мыть исключительно под обычной проточной водой. Если использовать химию, то высок риск, что она просочится в продукты и, как следствие, попадет в пищеварительный тракт, где будет оказывать разрушающее действие.

Даже при тщательном ополаскивании на продуктах остаются следовые дозы моющих веществ, которые накапливаются в желудке и кишечнике, что при систематическом повторении может привести к ухудшению самочувствия.

Несмотря на то, что химические составы средств гигиены и косметики оцениваются по стандартам безопасности, они не предусмотрены для попадания внутрь организма. Систематическое употребление в пищу микродоз моющего средства приведет к отравлению, а в редких случаях, может довести до летального исхода.