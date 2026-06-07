Мост с находившимися на нем детьми обрушился на Украине, есть пострадавшие

Несколько детей получили травмы и были госпитализированы. Фото: rospointrospoint/Shutterstock/Fotodom

На западе Украины в Черновицкой области обрушился деревянный мост через реку, когда на нем находилась группа детей. Об этом сообщили в региональном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Во время экскурсии группа детей одновременно вышла на деревянный мост через реку. Конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась", - говорится в сообщении спасательной службы в соцсетях.

В ведомстве отметили, что несколько детей получили травмы и были госпитализированы. На данный момент об их состоянии неизвестно. В региональном управлении опубликовали видео. По его кадрам видно, что в момент происшествия на мосту находилось от 20 до 30 человек.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Колумбии торжественная церемония открытия нового пешеходного моста едва не обернулась трагедией. Конструкция рухнула в реку в тот момент, когда по ней шли люди.