Россияне получат пенсии досрочно: в Госдуме назвали причину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ряд российских пенсионеров получит июньские выплаты досрочно. Все из-за празднования Дня России. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам парламентария, День России в 2026 году выпадает на пятницу, 12 июня. Из-за этого выходные продлятся три дня. То есть, до 14 июня включительно.

«Заявлений в Социальный фонд при этом подавать не требуется, перенос происходит автоматически», — отметил Говырин.

Пенсионерам, у которых дата выплаты приходится на 12, 13 и 14 июня, деньги зачислят 11 июня. Если пенсия должна прийти 20 или 21 июня, ее переведут 19 июня. Выплаты за 27 и 28 июня поступят 26 июня.

Напомним, в России некоторые категории граждан могут получать две пенсии одновременно. Такое право есть, например, у военных пенсионеров, которые после службы работали на гражданских должностях и накопили необходимый стаж. Вторая пенсия назначается без фиксированной выплаты, но ежегодно индексируется.