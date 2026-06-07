РИАН: трудовые мигранты из Индии и Пакистана учат русский язык вместо польского. Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Трудовые мигранты в Польше, в том числе из Индии, Пакистана и Вьетнама, часто сначала учат русский язык, а не польский. Об этом РИА Новости рассказал владелец одного из варшавских ресторанов.

Он пояснил, что мигранты из Индии и Пакистана часто начинают с низкооплачиваемой неквалифицированной работы. На таких местах занято много граждан Украины, поэтому бытовое и рабочее общение нередко идет на русском или суржике.

По его словам, такая ситуация сложилась на рынке труда в общепите, строительстве, логистике и на производствах. Новые работники быстрее адаптируются через язык, на котором уже общается коллектив.

«Новичку легче адаптироваться через язык, на котором разговаривают коллеги, чем сразу пытаться освоить польский на достаточном уровне. Соответственно работники из Индии, Пакистана, а часто и из, например, Вьетнама, африканских стран вынуждены общаться с коллегами на понятном всем языке», - добавил владелец ресторана.

Польские работодатели, как отметил собеседник агентства, обычно закрывают глаза на отсутствие польского, если сотрудник может нормально взаимодействовать с коллегами. Поэтому мигранты из Азии, с Кавказа и из Центральной Азии первым делом осваивают базовые русские фразы для работы и быта.

Немногим ранее в Польше обратили внимание на то, что украинские мигранты предпочитают общаться между собой на русском языке. Местные СМИ отмечали, что это заметно в общественных местах, магазинах и транспорте. Такая привычка вызывает раздражение у части поляков на фоне официальной поддержки Украины.