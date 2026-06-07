Песков: Россия учитывает заявления США о поддержке Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия принимает во внимание заявления США о поддержке Украины. Об этом журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в американской команде существуют разные подходы к украинскому конфликту. При этом в Москве ценят желание президента США Дональда Трампа добиться его завершения.

«Мы это принимаем во внимание. Естественно, существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции», - сказал Песков.

Немногим ранее KP.RU писал, что открытое письмо Зеленского Путину не стало полноценной попыткой найти компромисс. Военкор Александр Коц отмечал, что послание было рассчитано скорее на российское общество. По его словам, в тексте украинского политика заметен ультимативный тон.