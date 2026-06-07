Один человек погиб, пятеро ранены в результате стрельбы в Израиле

Сотрудники израильских экстренных служб работают на месте стрельбы Фото: REUTERS.

В Израиле произошла стрельба, один человек погиб. Об этом сообщила национальная служба скорой помощи.

Инцидент произошел на автозаправочной станции рядом с поселком Кохав-Яир в центральной части Израиля. Она находится рядом с линией разграничения с палестинскими территориями Западного берега реки Иордан.

Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, еще три человека - в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы.

Местная полиция не исключает вариант с терактом. Прибывшие на место ЧП правоохранительные органы нашли авто, которое могло быть использовано во время нападения. Один из подозреваемых в причастности к стрельбе нейтрализован.

Ранее сайт KP.RU писал, что в США сообщили об увеличении числа пострадавших в результате стрельбы в городе Толедо. При нападении в районе фестиваля Old West End получили ранения минимум 12 человек.