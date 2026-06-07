Орешкин: скоро никто не будет замечать экономику вводящих санкции стран Фото: REUTERS.

Экономика стран, вводящих санкции против России, становится все меньше. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин в комментарии журналисту Павлу Зарубину для программы «Вести».

По словам Орешкина, Запад пытается давить не только на Россию, но и на компании из тех стран, которые продолжают с ней сотрудничать. Однако, как отметил представитель Кремля, такое давление постепенно теряет прежний эффект.

«Но тот, кто бьет, становится все меньше и меньше в размерах. Поэтому скоро уже это никто замечать не будет», — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что санкции только мобилизуют Россию. При этом основной рост мировой экономики, по его словам, сейчас сосредоточен не в Европе и США.

«Просто весь рост экономики находится в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, а никак не в Европе и Соединенных Штатах Америки», — указал Орешкин.

Немногим ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ошибочная политика Запада открыла перед Россией новые возможности. По его словам, ограничения ускорили распад глобальных рынков и перераспределение экономических связей. Дмитриев отметил, что экономика будущего будет строиться на прагматичном взаимодействии и совместных инвестиционных проектах.