Лихачев допустил, что Киев поставил задачу вымотать и «закошмарить» ЗАЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Киев, атакуя Запорожскую АЭС, похоже, пытается вымотать и «закошмарить» сотрудников станции. Об этом глава Росатома Алексей Лихачев заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину для программы «Вести».

По словам Лихачева, действия украинской стороны уже трудно объяснить с точки зрения здравого смысла. Поскольку удары приходятся не только по самой инфраструктуре, но и по тем, кто приезжает ремонтировать повреждения и помогать пострадавшим.

«Похоже, поставлена задача их окончательно вымотать. Просто вот, я прошу прощения за это грубое слово, грубейшее — просто закошмарить людей», — сказал он.

Глава Росатома добавил, что Киев при этом пытается говорить о заботе о людях на станции. Однако, по его словам, такие заявления не сочетаются с атаками на социальную инфраструктуру, машины скорой помощи и продовольственный транспорт.

«Они какую реакцию хотят от людей? То есть, мне кажется, уже просто это какое-то безумие», - добавил Лихачев.

Напомним, украинские беспилотники ранее нанесли более 20 ударов по территории тепловой электростанции, от которой зависит внешнее энергоснабжение ЗАЭС. Целью стали критически важные объекты энергетической инфраструктуры. На станции отмечали, что такие атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения атомного объекта.