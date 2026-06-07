Московское РВИО обсудило с молодежью влияние литературы на характер человека. Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики г. Москвы

Московское региональное отделение Российского военно-исторического общества провело 6 июня панельную дискуссию «Факты, события, лица» в День русского языка. Мероприятие состоялось в рамках XII книжного фестиваля «Красная площадь».

Ключевыми темами встречи стали традиции, передающиеся через литературу, преемственность поколений и героизм. Мероприятие объединило свыше 100 человек: молодежь, студентов, курсантов, волонтеров, участников СВО и ветеранов.

Член регионального отделения РВИО, зампредседателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов отметил, что через книги и образы, которые подрастающее поколение встречает в литературе, формируется характер человека. Он подчеркнул, что личное участие молодежи в таких мероприятиях позволяет прикоснуться к истории и судьбам людей, сохраняя народную память.

Вячеслав Сивков, член московского РВИО, первый зампредседателя правления Клуба Героев Советского Союза рассказал о книге «Равнение на Героев. Великая Отечественная война: москвичи – Герои Советского Союза и Российской Федерации». Он особенно ценна для молодых людей, так как именно сейчас в них закладываются основы характера личности.

Защитник Отечества Петр Петров поделился боевым опытом в Афганистане и достоверной информацией из книги «Афганистан 1979-1989: память через года», освещающей подвиги соотечественников.

Ранее KP.RU писал о сборнике уникальных документов времен Великой Отечественной войны «От Советского информбюро». Это совместный проект издательства «Комсомольская правда» и Российского военно-исторического общества.