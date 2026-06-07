FT: OpenAI готовит глобальную реформу ChatGPT Фото: REUTERS.

Американская компания OpenAI намерена масштабно реформировать работу чат-бота ChatGPT в преддверии первичного размещения акций на бирже. Об этом рассказал топ-менеджер фирмы Тибо Соттио в интервью британской газете Financial Times.

Компания хочет преобразовать ChatGPT в «суперприложение», которое объединит инструменты программирования и агентов искусственного интеллекта. Это будет своего рода личный агент, который станет помогать человеку во всех сферах жизни, и личной, и по работе.

В OpenAI считают, что ИИ-агенты, способные выполнять множество задач, от бронирования путешествий до планирования распорядка дня, будут иметь гораздо большую ценность, чем обычный чат-бот. Изменения начнут внедрять в ближайшие недели, пользователей будут призывать активнее использовать инструменты программирования, создания изображений, а также приложения сторонних партнеров вроде Canva и Booking.com.

Ранее KP.RU писал, что Мальта станет первой страной в мире, где жители смогут бесплатно пользоваться подпиской на ChatGPT Plus в рамках инициативы «Искусственный интеллект для всех».