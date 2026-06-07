В Европе смеются над слухами про «опасную Россию»: подробности. Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не верит в якобы угрозу нападения России на страны Балтии. Об этом он сказал в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.

Так Стубб ответил на вопрос о домыслах ряда западных спецслужб. Те которые утверждают, будто Россия после завершения СВО или уже сейчас может попытаться «проверить на прочность» отдельные страны НАТО. В том числе прибалтийские государства.

«Нет», — сказал президент Финляндии, отвечая на вопрос о том, верит ли он в подобный сценарий.

При этом Стубб подчеркнул, что видит все отчеты спецслужб и очень внимательно их читает.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда не имела таких планов. Глава государства называл подобные утверждения чушью. По его словам, разговоры о российской угрозе используются на Западе для внутриполитических целей.