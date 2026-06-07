Армия Израиля нанесла удар по объекту «Хезболлах» в пригороде Бейрута

Удар ЦАХАЛ в Бейруте стал ответом на ракетные обстрелы израильской территории со стороны «Хезболлах». Фото: Gil Cohen-Magen/Global Look Press

Израильская армия нанесла удар с воздуха по объекту «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута - Дахии. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху.

«Армия обороны Израиля атаковала штаб террористов в районе Дахия в Бейруте», - следует из официального заявления.

В ведомстве уточнили, что операция была проведена по личному распоряжению Нетаньяху и главы оборонного ведомства Исраэля Каца. Удар стал ответной мерой на ракетные обстрелы израильской территории со стороны шиитской группировки.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что между Израилем и ливанским движением «Хезболлах» ведутся переговоры по прекращению боев. Однако, как отметил он, точных сроков перемирия пока не установлено. Трамп, в свою очередь, надеется, что обе стороны смогут прийти к компромиссу и завершить конфликт раз и навсегда.