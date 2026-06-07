Сотни машин застряли в очереди на пропускном пункте под Оренбургом

Пробка образовалась из-за усиления таможенного контроля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На границе России и Казахстана застряли в пробке сотни машин. Такую информацию озвучил Telegram-канал Shot.

По его данным, автомобили скопились на казахстанской стороне на пропускном пункте между Актобе и Оренбургом. По словам очевидцев, пробка образовалась из-за усиления таможенного контроля. Автомобили с казахстанскими и российскими номерами проезжают по отдельной полосе, рассказали водители. Поэтому они проходят границу быстрее в отличие от фур из Узбекистана и Киргизии.

В Федеральной таможенной службе России прокомментировали ситуацию. Так, в ведомстве подчеркнули, что скопление автомобилей на границе с Казахстаном не связано с работой таможенных органов.

"В рамках СПОТ мобильные группы таможни осуществляют выборочный контроль, проверка QR-кода занимает менее минуты и не влияет на движение транспорта через границу...Напоминаем, что ФТС России не проводит таможенный контроль на границе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией. Таможенные органы выполняют дополнительные функции в рамках системы в соответствии с федеральным законом о СПОТ. Проверка кодов осуществляется выборочно, не препятствуя перемещению грузов и транспортных средств, что подтверждается водителями...Даже в случае увеличения потока грузового транспорта таможенные органы готовы обеспечить беспрепятственное перемещение товаров", - заявили в ФТС.

KP.RU писал о пробке на границе Украины с Польшей. Сообщалось, что скопилось 395 автомобилей и 27 автобусов, которые ждут выезда из страны.

В начале июня на контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась очередь примерно из 200 человек, желающих въехать в Россию. Время ожидания составляло около шести часов. Задержки были связаны с работой эстонских контрольных служб.