Мадьяр пообещал, что в Венгрии не будет нелегальных мигрантов Фото: REUTERS.

Новое правительство Венгрии не допустит появления в стране нелегальных мигрантов. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр в связи с предстоящим вступлением в силу Европейского пакта об убежище и миграции.

Так он ответил на критику оппозиционной партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Там потребовали от новых властей заявить, что Венгрия и после смены правительства не будет выполнять миграционный пакт ЕС.

«При правительстве партии „Тиса“ в Венгрии не будет нелегальных мигрантов. Любой, кто утверждает обратное, лжет и обманывает своих избирателей», — написал Мадьяр в соцсетях.

Премьер также отверг утверждения о том, что страну якобы наводнят мигранты из беднейших государств мира. Он задал вопрос, почему сама ФИДЕС допустила принятие миграционного пакта в Евросоюзе, если документ вызывает у нее такие претензии.

Немногим ранее Мадьяр предлагал сделать Венгрию площадкой для переговоров России и Украины. Политолог Алексей Мухин отнесся к этой идее скептически. Он назвал заявление скорее пропагандистским, чем реальным. Поскольку после ухода Виктора Орбана Будапешт уже не выглядит для Москвы независимым посредником.