Семь членов ОПЕК+ намерены нарастить добычу нефти в июле

Ведущие страны ОПЕК+ собираются нарастить нефть на 188 тысяч баррелей в сутки относительно уровня в июне. Фото: Sergey Elagin/GLOBAL LOOK PRESS

Семь стран-членов ОПЕК+, придерживающихся добровольных ограничений по добыче, договорились увеличить производство нефти в июле. Ее нарастят на 188 тысяч баррелей в сутки относительно июньского уровня. Соответствующее решение зафиксировано в официальном сообщении организации.

В число участников соглашения вошли Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир.

В ОПЕК+ пояснили, что наращивание добычи поможет странам быстрее компенсировать допущенное прежде превышение квот. При этом организация уточнила, что участники организации продолжат следить за ситуацией на рынке. При необходимости они готовы скорректировать свой курс.

Квоты на июль 2026 года распределились следующим образом: Россия - 9,824 млн б/с, Саудовская Аравия -10,353 млн б/с, Ирак - 4,378 млн б/с, Кувейт - 2,644 млн б/с, Казахстан - 1,608 млн б/с, Алжир - 995 тыс. б/с, Оман - 831 тыс. б/с.

Ранее в Казахстане оценили возможность роста прокачки нефти из России в Китай. Глава Минэнерго страны Ерлан Аккенженов считает, что для этого следует нарастить мощности трубопровода.