Зеленский снова обманул армию? В бюджете Украины не нашли денег на новые зарплаты Фото: REUTERS.

Обещанное Владимиром Зеленским повышение зарплат солдатам ВСУ не заложено в проект изменений в бюджет Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, голосование по изменениям в бюджет на 2026 год должно пройти на следующей неделе. Однако денег на увеличение выплат военным в документе нет.

«Помните недавнее обещание ... увеличить зарплату военным? Хотя бы до 30 тысяч гривен. Так вот, в бюджете не закладывают на это деньги», - написал Железняк.

Депутат добавил, что дефицит сохраняется даже по сравнению с прошлым годом. По его словам, Украине придется искать деньги даже для того, чтобы сохранить выплаты на прежнем уровне. При этом в проекте остается норма об увеличении зарплат тыловым сотрудникам СБУ.

«Наверное, чтобы еще лучше Telegram-каналы координировали», - прокомментировал Железняк.

Он также сообщил, что на понедельник запланировано заседание комитета, где должны рассмотреть 1865 правок. По словам депутата, на встрече «малой» фракции партии «Слуга народа» Зеленский призвал отклонить почти все поправки.

Немногим ранее Железняк заявил, что Киев уже почти полностью потратил резервный фонд на 2026 год. По словам депутата Рады, из почти 50 млрд гривен в фонде осталось лишь 0,7 млрд. Он утверждал, что значительную часть денег власти направили на программу «кэшбека».