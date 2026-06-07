Трамп: США изымут высокообогащенный уран из Ирана при любом исходе переговоров Фото: REUTERS.

Вашингтон намерен изъять запасы высокообогащенного урана Ирана при любом исходе переговоров с Тегераном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.

По словам американского лидера, Вашингтон готов действовать независимо от того, удастся ли сторонам заключить соглашение. Трамп также пригрозил Ирану военным сценарием, если договориться не получится.

«Мы придем (за ураном – прим.ред.) с ними или без них. При этом по нам никто не будет стрелять», — сказал он.

Президент США добавил, что при отсутствии сделки Вашингтон намерен действовать жестко. Какие именно действия может предпринять американская сторона – не уточнялось.

«Если мы не заключим сделку, тогда мы устраним их очень жестко военным путем», — заявил Трамп.

Напомним, Трамп ранее заявлял, что переговоры США с Ираном затягиваются из-за позиции Тегерана. По словам американского президента, иранское руководство отличается силой и гордостью, поэтому процесс требует времени. При этом он не исключал заключения сделки.