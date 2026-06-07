Додон отметил, что наибольшей популярностью среди зарубежных лидеров в Молдавии пользуются главы РФ и Белоруссии Фото: REUTERS.

Большинство граждан Молдавии хотят сохранить дружественные отношения с Россией, даже вопреки западным санкциям и цензуре в местных СМИ. Такое заявление сделал лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

«В условиях цензуры, в условиях жестких санкций молдаване хотят дружить... В любом случае Молдова хочет и будет дружить с Россией», - заявил политик.

Додон также раскритиковал решение молдавского парламента о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе. По его мнению, этот шаг наносит прямой удар по двусторонним связям между странами.

Кроме того, политик сослался на данные социологических опросов. Согласно им, наибольшей популярностью среди зарубежных лидеров в Молдавии пользуются президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Ранее Додон предупреждал, что Молдавия рискует потерять свой суверенитет и развалиться. По прогнозам, государство может лишиться Приднестровья и Гагаузии в случае объединения с Румынией.