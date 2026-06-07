Одно решение Трампа по Европе поставило в тупик военных США: американские войска в недоумении

AP: солдаты США не понимают приказа Трампа о переброске войск в Польшу Фото: REUTERS.

Американские солдаты не понимают, что конкретно означает приказ президента США Дональда Трампа об отправки 5 тысяч военных в Польшу. Они в полном недоумении. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Вооруженные силы США ждут ясности от Пентагона после переговоров президента Дональда Трампа по численности войск в Европе», - следует из публикации.

Издание отмечает, что неопределенность в данном задании вызывает тревогу не только у войск США, но и у самой Европы. По мнению источников, решение Трампа может «сбить боевой настрой» у американских военных, которые сейчас не осознают происходящего.

Стоит напомнить, что совсем недавно администрация США планировала ускорить вывод некоторых подразделений свой армии из Европы. Согласно сообщению Пентагона, эта инициатива направлена на сохранение боевой мощности в случае, если стране придется участвовать в нескольких конфликтах одновременно.