Матвиенко указала, что мошенники стали широко использовать ИИ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники стали широко использовать искусственный интеллект, в том числе для обмана молодежи. Об этом в беседе с «Ньюм ТАСС» на полях ПМЭФ заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, молодым людям нужно объяснять не только возможности ИИ, но и связанные с ним риски. Матвиенко отметила, что злоумышленники используют новые технологии для кражи денег и вовлечения людей в незаконные действия.

«Надо помнить молодому поколению, что сейчас искусственный интеллект используют широчайшим образом мошенники, которые через искусственный интеллект обманывают людей, грабят их, воруют у них деньги, подвигают молодое поколение на неправомерные, незаконные действия — иногда дети поддаются этому», — сказала председатель СФ.

Матвиенко подчеркнула, что в этой сфере нужно вести широкую разъяснительную работу. По ее словам, молодежи важно понимать, как эффективно применять искусственный интеллект и не злоупотреблять его возможностями.

Напомним, накануне Дня России мошенники активизировались в регионах Северного Кавказа. Они представлялись сотрудниками администраций и под видом оформления наград пытались выманить у жителей СНИЛС и паспортные данные. Власти предупреждали, что чиновники не запрашивают такие сведения по телефону. Если данные уже переданы аферистам, нужно как можно быстрее обратиться в полицию.