Трамп: США и Иран очень близки к сделке, осталась пара вопросов Фото: REUTERS.

Вашингтон и Тегеран очень близки к заключению сделки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможных сроках соглашения. Его слова передает NBC News.

По словам американского лидера, сторонам осталось согласовать лишь несколько деталей. При этом Трамп утверждает, что Иран уже признал главное условие Вашингтона. А именно – отказался от ядерного оружия. При этом Тегеран такие заявления не подтверждал.

«Мы очень близки. Осталась пара вопросов, и кажется, что это не крупные вопросы», - сказал Трамп.

Напомним, в прошлом Трамп уже заявлял, что Иран взял на себя обязательство не разрабатывать и не покупать ядерное оружие. По его словам, США близки к «весьма хорошей сделке» с Тегераном. При этом американский лидер предупреждал, что, если соглашение не состоится, Вашингтон может вновь прибегнуть к военной силе.