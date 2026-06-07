Моргенштерн* сменил имя и веру: подробности

Рэпер Моргенштерн* прошел обряд гиюра и стал евреем Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уехавший из России рэпер Моргенштерн* (настоящее имя - Алишер Валеев*) принял иудаизм и официально стал евреем, пройдя обряд гиюра. Об этом сообщил Telegram-канал «Голос Израиля».

Гиюр - это религиозный обряд посвящения в иудаизм, после которого человек становится полноправным членом еврейского народа.

«Исраэль Йегуда* (Алишер*) прошел еврейский суд и присоединился к народу Израиля», - говорится в публикации канала.

Помимо этого, музыкант взял новое имя. Теперь рэпера зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн*.

Ранее стало известно, что Минюст России добавил в список иноагентов российского музыканта Василия Гончарова*, более известного под псевдонимом Васи Обломова*. Его добавили в перечень из-за распространения лживой информации о решениях и политике властей России. Также музыкант множество раз высказывался против СВО.

* - включены в реестр лиц, признанных иностранными агентами на территории Российской Федерации.