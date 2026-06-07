Звезда «Мажора» и «Тайн следствия» оказался в реанимации в тяжелом состоянии: что случилось. Фото: Кадр из фильма "Убойная сила-3".

Российский актер театра, кино и телевидения Дмитрий Поднозов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщила его жена Алиса Олейник.

По словам супруги артиста, Поднозов борется с онкологией. Других подробностей о его состоянии она не привела.

«Дмитрий находится в реанимации в тяжелом состоянии», — сказала Олейник.

Поднозов известен по сериалам «Мажор» и «Тайны следствия». Он родился 17 декабря 1961 года в Санкт-Петербурге, учился в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Актер является художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк», который в 1989 году основал вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным.

В декабре KP.RU писал, что у Поднозова диагностировали онкологическое заболевание. О болезни артиста тогда сообщил актер и режиссер Сергей Жигунов. По данным издания, у Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозг. Тогда же жена актера организовала срочный сбор средств на лечение.