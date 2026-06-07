Трамп психанул и сбежал на середине интервью: он назвал ведущую продажной Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп резко прервал интервью NBC News и обвинил ведущую Кристен Уэлкер в продажности. Все произошло во время прямого эфира.

Конфликт начался во время разговора о праймериз в Калифорнии, которые прошли 2 июня. Трамп обратил внимание, что в штате до сих пор продолжается подсчет голосов, и на этом основании раскритиковал местные власти. Уэлкер не согласилась с его оценкой, после чего американский лидер сорвался уже на нее.

«Вы им подыгрываете. Вы знаете, что эти выборы подтасованы, ваша телекомпания об этом знает. Вы знаете, что я одержал победу на выборах (2024 года – прим. ред.) при подавляющей поддержке избирателей, но 94% откликов в прессе при этом были негативными, потому что вы растеряли какое-либо доверие», — заявил Трамп.

После этого президент США обвинил в продажности не только NBC News, но и телеканалы ABC, CBS и CNN. Завершая разговор, он сорвал с пиджака микрофон и бросил его на пол.

«Давайте на этом завершим, с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего», — сказал Трамп.

Когда ведущая попросила продолжить интервью, президент заявил, что страна не может быть великой, если в ней работают «нечестные СМИ».

Напомним, ранее Трамп обвинил CBS News в манипулировании информацией и пригрозил телеканалу судебным иском. Американский лидер утверждал, что журналисты программы «60 минут» искажали материалы и действовали как политические противники. Он также призывал лишить CBS лицензии на вещание.