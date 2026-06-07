Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, есть пострадавшие

В перевернутом в Ярославской области автобусе находилось четыре ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области. В результате аварии 12 человек получили травмы. О случившемся сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере «Макс».

По данным главы области, инцидент произошел во второй половине дня 7 июня в деревне Сверчково Угличского округа. В автобусе марки Yutong находились 33 человека, в том числе водитель и четверо детей.

«По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей», - уточнил Евраев.

Позднее, в региональной Госавтоинспекции сообщили о 20 пострадавших в ДТП.

Среди пострадавших есть двое детей. Все они были госпитализированы в Угличскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Утечки топлива на месте аварии не обнаружено, движение по дороге не ограничивалось. Причины ДТП устанавливаются. Региональные власти держат ситуацию под контролем, заверил Евраев.

Ранее KP.RU писал, что в Луганской Народной Республике дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус, который двигался по маршруту Старобельск – Москва. В салоне находились 11 пассажиров. При инциденте никто не пострадал.