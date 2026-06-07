Молдавия объявила о намерении производить дроны в сотрудничестве с Украиной Фото: REUTERS.

Молдавия намерена начать производство беспилотников в сотрудничестве с Украиной. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью видеоблогеру Николаю Кику.

По словам Санду, стране «нужны дроны и антидроны для защиты от беспилотников», которые все чаще проникают на территорию Молдавии. При этом в конституции республики закреплен статус постоянного нейтралитета.

«Нам необходимо иметь эти дроны, которые будут бороться с дронами-перехватчиками, с теми беспилотниками, которые все чаще проникают на территорию нашей страны и создают реальную опасность», — сказала Санду.

Президент Молдавии сообщила, что уже потребовала от правительства срочно подготовить изменения в законодательство. Они должны разрешить государственно-частные партнерства и участие иностранных инвесторов в производстве беспилотников. По словам Санду, у молдавского государства пока нет ни нужных технологий, ни специалистов для запуска такого проекта своими силами.

Она добавила, что рассчитывает на помощь Украины. По словам Санду, Кишинев постарается получить украинские технологии, но сначала должен создать в стране команду хотя бы с минимальной экспертизой.

Ранее президент Румынии Никушор Дан признал, что взорвавшийся в порту Констанца морской дрон был украинским. По его словам, безэкипажный катер входил в группу из четырех БПЛА со взрывчаткой, над которыми был потерян контроль. Дан также не смог объяснить, как аппарат проник в порт и остался незамеченным.