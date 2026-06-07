Bild: евродепутаты от фракции Вагенкнехт направились в Москву. Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два депутата Европарламента от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» направились в Москву. Об этом сообщает издание Bild.

В российскую столица отправились Рут Фирмених и Михаэле Фон дер Шуленбурге. По данным издания, еврочиновники намерены встретиться с представителями администрации президента РФ, Государственной думы и структур гражданского общества.

Целью визита является продолжение переговоров, начатых в ходе их прошлогодней поездки в Москву. Политики хотят продемонстрировать несогласие с курсом на полное отсутствие диалога между Евросоюзом и Россией. Также они намерены разработать новые форматы взаимодействия с нашей страной.

Тем временем руководство Евросоюза все никак не может определиться с посредников для диалога с Россией по разрешению кризиса на Украине. В связи с этим экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на самом деле никакого посредника здесь не нужно. Ведь по факту это работа дипломатов ЕС. По ее мнению, Брюсселю пора взяться за ум и начать наконец выстраивать прямой разговор с Москвой.