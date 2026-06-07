Аллерголог рассказала, как спастись от тополиного пуха Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый год в середине лета города России накрывает «белая метель». Тополиный пух, словно снежные хлопья, витает в воздухе, собирается вдоль бордюров и вызывает у многих приступы чихания и раздражения. Об этом рассказал aif.ru.

"Сам по себе тополиный пух совершенно безопасен. Это всего лишь тонкие бесцветные волоски, состоящие из целлюлозы, задача которых — помочь семенам тополя разлететься как можно дальше от материнского дерева", - говорится в публикации.

Издание отметило, что аллергию вызывают не сами волоски тополя, а его ворсистая поверхность, которая словно липучка, собирает пыльцу цветущих в это же время злаков, сажу и споры грибов.

В материале посоветовали в сезон пуха ставить на окна москитные сетки, чаще делать влажную уборку, а на улице носить обычную медицинскую маску. После прогулки обязательно умываться и промывать нос.

Life.ru сообщил, что тополиный пух — это не просто сезонная неприятность, а реальная угроза для жизни собак. Самая значимая опасность — пух может вдыхаться, вызывая сильнейший кашель, сужение воздуховодных путей (носа, трахеи), отёк, затруднение дыхания, а также конъюнктивиты и кожные реакции.