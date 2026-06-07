Диетолог Поляков призвал не протирать овощи и фрукты влажными салфетками Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Диетолог Антон Поляков в интервью aif.ru предостерег от использования влажных салфеток для очистки фруктов и овощей, поскольку их химический состав изначально не рассчитан на контакт с продуктами питания.

«Протирать влажными салфетками овощи и фрукты не надо, потому что там используются различные отдушки, и они, как правило, для этих задач не предназначены", - сказал он.

По его словам, если ничего другого под рукой нет, отсутствует кран с водой, то в целом салфетка может подойти в том самом крайнем случае, когда необходимо съесть фрукт или овощ, а другого способа снять слой грязи и пыли не существует.

Врач рекомендовал взять на заметку безопасный и действенный способ очистки — замачивание в содовом растворе.

Life.ru сообщил, что употребление немытых овощей и фруктов, в том числе с собственной грядки, может быть опасно для здоровья. На поверхности продуктов могут находиться возбудители дизентерии, сальмонеллы или ротавирусы, а также остатки удобрений.