Стало известно, как вырастить редкий, но вкусный экзотический фрукт на даче Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие дачники любят экспериментировать и пытаются вырастить на своих участках настоящую экзотику. Агроном Николай Покора в интервью aif.ru рекомендовал обратить внимание на наранхиллу, которую называют «королевским плодом Анд» за царственный вкус и «нектаром богов» за удивительное сочетание сладости и свежести.

«Наранхилла, известная также как луло или наранхилья (Solanum quitoense), относится к семейству пасленовых и родом из Анд", - сказал он.

Специалист отметил, что вырастить наранхиллу у себя на участке вполне реально, хотя процесс и потребует внимания к деталям. Лучше всего выращивать это растение в отапливаемой теплице или в хорошо оснащенном помещении с досветкой, подчеркнул Покора.

Life.ru предупредил, что выращивание на дачных участках шалфея предсказателей (Salvia divinorum) может обернуться для садоводов административной или даже уголовной ответственностью с лишением свободы на срок до восьми лет.