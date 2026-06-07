При ДТП в Саратове погибла пятилетняя девочка, пострадали еще трое детей

Авария в Саратове произошла из-за столкновения Toyota и УАЗ Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

На трассе под Саратовом столкнулись Toyota и УАЗ. На месте аварии погибла пятилетняя девочка, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на 276-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград. За рулем Toyota находился мужчина 1984 года рождения. УАЗом управлял водитель 1986 года рождения.

«Пассажир иномарки - девочка 5 лет - скончалась в машине скорой помощи», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что скорая оперативно прибыла на место ЧП. Однако врачам не удалось спасти малышку. В итоге в больницу экстренно госпитализировали шесть человек, трое из которых - дети. Помощь оказывается мальчикам 2019 и 2025 года рождения, а также водителям и пассажирам. Возраст последних пока не установлен.

Ранее в Барнауле велосипедист попал под колеса иномарки Audi A6. ДТП случилось на улице Матросова, возле пересечения с улицей Меланжево.