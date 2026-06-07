Россиянам дали советы по приготовлению вкусной и безопасной пищи на костре Фото: Shutterstock.

Лето — время пикников и посиделок у костра. Однако полезны ли блюда, приготовленные на открытом огне, и как сделать их действительно безопасными, рассказала aif.ru детский нутрициолог Елена Милаева.

"Дошкольникам и младшим школьникам очень нравится участвовать в приготовлении пищи на природе – собирать в лесу дрова для костра, грибы для супа или ягоды для компота, нанизывать овощи или хлеб на палочки и жарить их над костром", - сказала специалист.

Для безопасного перекуса на природе она рекомендовала использовать экологические материалы, готовить на углях, а не на огне, использовать фольгу, которая защищает продукт от дыма, грязи и снижает риск образования канцерогенов, убирать подгоревшие части.

360.ru объяснил, как выбрать мясо к шашлыку. Следует обратить внимание на внешний вид: свежее мясо имеет белый, кремовый или желтоватый жир и плотную консистенцию. Запах — без посторонних отдушек. Покупать товар следует в проверенных магазинах.