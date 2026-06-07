Стало известно, какой орган на самом деле отвечает за настроение

Терапевт Жернова: проблемы с кишечником могут отражаться на настроении Фото: Shutterstock.

Связь между кишечником и мозгом выходит за рамки пищеварения и все чаще рассматривается как один из факторов, влияющих на психоэмоциональное состояние. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Светлана Жернова.

Она отметила, что кишечник представляет собой сложную нейробиологическую систему. В его стенках расположена энтеральная нервная система — сеть из миллионов нейронов, которая функционирует автономно, но при этом находится в постоянном взаимодействии с головным мозгом.

«Кишечник можно рассматривать как отдельный центр управления, который участвует в регуляции настроения, уровня энергии и стрессоустойчивости», — сказала медик.

По словам Жерновой, когда эта система работает стабильно, человек находится в балансе и чувствует себя счастливым и благополучным. При нарушениях баланс смещается, и это отражается на эмоциональном фоне, добавила она.

Как отметил телеканал «Царьград», чтобы помочь организму работать эффективнее, нужно первым делом сократить в рационе группу продуктов. В первую очередь следует сократить в рационе рафинированный сахар, искусственные подсластители, обработанные продукты. Осторожнее следует быть и с красным мясом.