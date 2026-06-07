Ларри покинул здание резиденции премьера Британии сразу после прихода Мерца и Макрона Фото: REUTERS.

Знаменитый кот по кличке Ларри, живущий в резиденции британского премьера Кира Стармера на Даунинг-стрит, сбежал перед приездом Владимира Зеленского. Соответствующие кадры распространили британские журналисты.

Известно, что на 7 июня в резиденции назначена встреча европейские лидеров с главой киевского режима по вопросу вокруг Украины. Чиновники должны обговорить очередной план действий по разрешению конфликта.

Кот Ларри, обитающий на Даунинг-стрит, покинул резиденцию перед приездом Зеленского Видео: antoguerrera/X

Кот Ларри, обитающий на Даунинг-стрит, покинул резиденцию перед приездом Зеленского Видео: antoguerrera/X

На опубликованном ролике можно увидеть, как Ларри уходит из резиденции сразу после того, как внутрь зашли президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. В переговорах также участвуют сам Стармер и Зеленский.

Следует отметить, что Ларри официально занимает должность главного мышелова резиденции. В свое время его из приюта взяла семья британского экс-премьера Дэвида Кэмерона. Он успел пережить службы шести премьеров Соединенного Королевства.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявлял, что в Европе постепенно начинают осознавать нацистскую сущность режима Владимира Зеленского. Сейчас это ярко прослеживается в Польше и Израиле.