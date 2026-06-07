Бариста Деревянко: во время экзаменов кофе может не взбодрить, а снизить внимание Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Бариста-тренер Елена Деревянко предупредила выпускников, что в период экзаменов нельзя злоупотреблять кофе, это может сыграть в обратную сторону и вместо бодрости вызвать тревожность.

Если была бессонная ночь, то кофе даст заряд энергии и бодрости только на несколько часов. А вот после наступит еще большее состояние усталости.

Говоря о тонизирующем напитке кофе, Елена Деревянко в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что если пить кофе для борьбы со сном, то такой энергетик представляет опасность для сердца, и, безусловно, помещает полноценно отдохнуть перед экзаменом.

Бариста напомнила, что первую чашку кофе следует пить через час-полтора после пробуждения, когда уровень гормонов бодрости в организме снижается. В таком случае можно мягко поддержать энергию и избежать быстрого формирования привычки. А вот если пить кофе сразу после пробуждения, то эффект будет слабее.

Она посоветовала отдавать предпочтение напиткам средней крепости, таким как фильтр-кофе, американо или капучино, которые обеспечивают плавный прилив энергии. От шотов эспрессо лучше воздержаться, так как они могут резко снизить концентрацию внимания. И нельзя забывать про питьевой режим: кофе не заменяет воду. На один стакан кофе нужно выпить один стакан воды.