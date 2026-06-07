Стало известно, как процедура по изменению цвета глаз влияет на зрение Фото: Shutterstock.

На фоне рекомендаций блогеров у россиянок все более востребованной становится операция по изменению цвета глаз, Офтальмолог Виктор Гусев в беседе с Lenta.ru рассказал о необратимых последствиях этой процедуры.

По его словам, есть два основных способа навсегда изменить цвет глаз. Первый — разрушение темного пигмента с помощью лазера, в результате которого карие глаза становятся голубыми. По сути, этот метод сравним с удалением татуировки. Второй — кератопигментация, или татуаж роговицы, когда краситель вводится в прозрачную часть глаза.

Врач подчеркнул, что обе процедуры фактически необратимы и грозят слепотой. А клиники, которые их проводят, и используемые ими материалы не имеют необходимых сертификатов, добавил Гусев.

KP.RU сообщил, что если взрослый человек заметил изменение цвета глаз, то это повод обратиться к врачу. Радужка зависит от пигмента меланина, и резкие изменения оттенка часто сигнализируют о серьезных заболеваниях.