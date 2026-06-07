Дачникам рассказали о популярных летних схемах мошенников: как не попасться на уловки

Депутат Гаврилов: мошенники летом обманывают россиян через аренду дач Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В летний сезон мошенники особенно активно используют схемы, связанные с арендой дач, а также фиктивными штрафами и услугами для участков. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Одной из самых распространенных схем остается мошенничество при аренде дач. Аферисты размещают объявления по выгодной ценой, а затем под предлогом большого спроса просят внести предоплату для бронирования. После получения денег объявление исчезает.

"Еще один летний прием - липовые штрафы. В чат СНТ или района приходит сообщение якобы от администрации, товарищества, коммунальщиков или инспектора", - сказал он в интервью РИА Новости.

Гаврилов уточнил, что мошенники требуют оплатить штраф за высокую траву, разведение костра, нарушение правил водопользования или даже за сбор грибов. Обычно такие сообщения содержат ссылки, QR-коды или реквизиты для перевода денег.

Многие мошеннические схемы связаны с услугами для дачных участков. Исполнители предлагают спил деревьев, вывоз мусора, покос травы, доставку земли или дров. Сначала они требуют предоплату, а затем либо исчезают, либо начинают требовать дополнительные деньги.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники пугают россиян отменой рейсов на курорты. Аферисты активно атакуют граждан сообщениями о том, что их летний отдых может якобы сорваться из-за "вспышки ротавируса" или "политических волнений".