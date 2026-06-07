Британия, Франция и Германия решили производить дальнобойное оружие для Киева Фото: REUTERS.

Главные европейские "союзники" Киева договорились о совместном производстве дальнобойного оружия для ВСУ. Таким заявлением завершились переговоры лидеров Британии, Франции и Германии с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским.

В документе сказано, что страны "евротройки" усилят сотрудничество для производства дальнобойных систем вооружений Киеву. Переговоры об этом прошли в Лондоне 7 июня.

"Лидеры подчеркнули срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные вооружения и дальнобойные системы вооружений", - говорится в заявлении лидеров Франции, Британии и ФРГ.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер подчеркнул, что Зеленский может недолго прожить после завершения конфликта на Украине. Он указал на бесчисленные предательства со стороны киевского главаря. В том числе, Зеленский обманул народ Украины.