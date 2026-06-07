Израиль решил не прекращать удары по Ливану: ЦАХАЛ "усугубит ущерб" движению "Хезболлах"

Представитель ЦАХАЛ Дефрин: Израиль продолжит атаковать Ливан Фото: REUTERS.

Израильские военные не планируют прекращать огонь в отношении Ливана. Армия будет наносить удары по всей стране. С таким заявлением выступил официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин в видеообращении.

Генерал подчеркнул, что целями станут объекты "Хезболлах". Он также подтвердил удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута Дахии.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать по всему Ливану и усугубит ущерб "Хезболлах" - мы не допустим продолжения обстрелов израильских граждан", - сказал Эфи Дефрин.

Тель-Авив рискует возобновить масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Тегеран предупредил, что будет считать базы США в регионе законными целями в случае ударов по исламской республике со стороны Израиля. Соответствующий список объектов у Тегерана уже подготовлен.