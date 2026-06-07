У Лондона не хватает денег на покупку истребителей: Британия может остаться без несущих ядерное оружие самолетов

Британия может отказаться от покупки несущих ЯО истребителей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Британии сомневаются в возможности осуществления закупок истребителей F-35A. Эти военные самолеты способны нести тактическое ядерное оружие. Однако Лондон может отказаться от закупки истребителей из-за нехватки средств, уведомила газета Daily Telegraph.

В материале поясняется, что этим вопросом все выходные занимались местные министры и высокопоставленные офицеры. Газета указала на затруднительное положение Лондона. Вопрос закупки истребителей называется политическим, "а не военным".

"Все понимают трудность ситуации. Военачальники делают все возможное, чтобы добиться закупки и предлагают разные варианты", - сказано в статье.

По данным The Telegraph, все атомные подводные лодки, находившиеся в распоряжении Британии, оказались выведены из строя. Они находятся на техническом обслуживании.