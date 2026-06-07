В Доминикане рухнул и загорелся самолет: находившиеся на борту люди погибли

Самолёт сгорел после падения в Доминиканской Республике. Фото: Jan Woitas/Global-Look-Press

В Доминиканской Республике произошел трагичный авиаинцидент. Самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу и сгорел после падения. На борту находились два человека. Они погибли, сообщает Daily Mail со ссылкой на видео очевидцев.

Лайнер попытался совершить экстренную посадку. Однако этот маневр не удался. После жесткого приземления у самолета оторвались двигатели. Воздушное судно мгновенно загорелось.

Сообщается, что на борту лайнера были два мужчины - пилоты. Они следовали чартерным рейсом в Техас. В связи с инцидентом начато расследование.

Ранее легкомоторный самолет "Аэропракт-22" совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Пострадали два человека. Среди них командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Их госпитализировали. Самолет вылетел на патрулирование леса.