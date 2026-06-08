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НовостиВ мире8 июня 2026 0:20

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах: что известно о ЧП

На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 8,1
Алина КОЧНЕВА
На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 8,1

На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 8,1

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

На Филиппинах в ночь на 8 июня произошло мощное землетрясение. Его зарегистрировали около полуночи. Мощность землетрясения оценили в 8,1 балла. Такими данными поделились в пресс-службе Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Как уточняется, подземные толчки зафиксировали у берегов острова Минданао. Землетрясение магнитудой 8,1 считается разрушительным. При этом сведений о пострадавших не поступало.

Землетрясение зарегистрировали в 58 километрах от города Генерал-Сантос. В населенном пункте проживает примерно 679 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров.

Ранее подземные толчки зафиксировали у побережья Камчатки. Их магнитуду оценили в 6,4 балла. Толчок произошел вечером 7 июня. Эпицентр землетрясения находился в 381 километре от Петропавловска-Камчатского. Глубина очага составила 37,3 километра.