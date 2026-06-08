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НовостиОбщество8 июня 2026 1:51

Россиянам назвали сроки обучения по новой системе высшего образования: подробности

Чернышенко: обучение по новой системе ВО может длиться до шести лет
Мария ПАНЮТИНА
Обучение по новой системе высшего образования может длиться до шести лет

Обучение по новой системе высшего образования может длиться до шести лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Обучение в рамках новой системы высшего образования в России будет занимать от четырех до шести лет на базовом уровне. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Политик отметил, что традиционное разделение на бакалавриат и магистратуру заменит более гибкая трехуровневая модель.

"Базовое высшее образование - бакалавриат, специалитет - срок обучения от 4 до 6 лет. Специализированное высшее образование - магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка - срок обучения от 1 до 2 лет", - сказал вице-премьер РФ.

Чернышенко уточнил, что третий уровень составят программы аспирантуры и адъюнктуры, рассчитанные на 3-4 года. По его словам, переход к новой системе образования будет проходить без резких изменений.

Ранее KP.RU писал, что в России предложили ввести бесплатное первичное образование в вузах и колледжах для студентов. В перечень профессий войдут такие как врач, учитель и инженер. В Госдуме отметили, что обучающиеся подвержены высокой нагрузке.