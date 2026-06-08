Россиянам назвали сроки обучения по новой системе высшего образования: подробности

Обучение по новой системе высшего образования может длиться до шести лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Обучение в рамках новой системы высшего образования в России будет занимать от четырех до шести лет на базовом уровне. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Политик отметил, что традиционное разделение на бакалавриат и магистратуру заменит более гибкая трехуровневая модель.

"Базовое высшее образование - бакалавриат, специалитет - срок обучения от 4 до 6 лет. Специализированное высшее образование - магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка - срок обучения от 1 до 2 лет", - сказал вице-премьер РФ.

Чернышенко уточнил, что третий уровень составят программы аспирантуры и адъюнктуры, рассчитанные на 3-4 года. По его словам, переход к новой системе образования будет проходить без резких изменений.

Ранее KP.RU писал, что в России предложили ввести бесплатное первичное образование в вузах и колледжах для студентов. В перечень профессий войдут такие как врач, учитель и инженер. В Госдуме отметили, что обучающиеся подвержены высокой нагрузке.