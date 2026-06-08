Недружественные действия Таллина спровоцировали огромные очереди на границе с Россией: на эстонской стороне собралась толпа

На границе с Эстонией собралась очередь из желающих попасть в Россию Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Эстонии разными способами препятствуют пересечению желающими границы с РФ. Из-за принятых руководством республики мер на стороне Таллина собралась целая очередь. Люди хотят попасть в Россию, оповестили в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.

Желающие пересечь границу в сторону РФ долгое время стоят на КПП Нарва. При этом с 15 июня Таллин сократит еще на четыре часа время работы пункта пропуска. Пешеходы смогут пересечь границу только с 7 утра до 7 вечера.

"Опять образуются очереди на эстонской стороне. Причины те же, что и в прошлый раз. Связаны с деятельностью эстонских государственных органов", - цитирует представителя таможни ТАСС.

Собеседник агентства пояснил, что в сторону Эстонии очередей не фиксируется. Он также уведомил, что российский пункт пропуска продолжит работать круглосуточно. Представитель таможни напомнил, что число лиц, желающих пересечь границу, может резко увеличиться. Он предупредил, что изменения связывают с периодом отпусков и каникул.

Особые неприятности у жителей Эстонии из-за властей страны возникли на День Победы. Желающим увидеть празднование 9 Мая пришлось нелегко. Эстонцы массово пересекали границу ради концерта Победы в российском Ивангороде. Жители Нарвы уже несколько лет выходят 9 Мая на набережную, чтобы почувствовать дух мероприятия. Для этого на российской стороне повернули сцену так, чтобы в Нарве все было видно и слышно. Эстонцы также приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Ивангороде. Однако не обошлось без провокационных плакатов со стороны Нарвы. Некоторые специально вывесили флаги в поддержку Украины.

Тем временем государства НАТО с 8 июня приступают к учениям ВВС Ramstein Flag 2026. Мероприятия будут проводить, в том числе, у границ России. Учения планируются на территориях Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции и Испании. Военные мероприятия альянса продлятся вплоть до 19 июня. В учениях примут участие 19 стран НАТО. По данным Объединенного командования ВВС североатлантического альянса, самолеты в рамках учений будут ежедневно осуществлять около 150 вылетов.