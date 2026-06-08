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НовостиВ мире8 июня 2026 2:42

"Удобный тыл": в Молдавии рассказали о роли Запада в приходе Санду к власти

Додон: Запад помог Санду прийти к власти в Молдавии
Мария ПАНЮТИНА
Президент Молдавии Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду

Фото: REUTERS.

Приход к власти президента Молдавии Майи Санду и ее политической силы был поддержан Западом с целью создания для Украины "удобного тыла". Об этом заявил лидер оппозиции ПСРМ Игорь Додон.

Политик уточнил, что в 2020-2021 годах смена власти в стране, включая президентские и парламентские выборы, происходила при поддержке ЕС и США.

"Чтобы обеспечить тыл для Украины, понимая, что конфликт с Россией будет, поэтому для них было принципиально, что в Кишиневе для ВСУ был удобный тыл" - сказал он в интервью РИА Новости.

Додон добавил, что при нынешнем руководстве через территорию республики осуществляется транзит военных грузов, предназначенных для нужд ВСУ.

Ранее Молдавия начала процесс выхода из Содружества Независимых Государств. Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что это решение Кишинева может рассматриваться как один из этапов курса на сближение с Румынией.