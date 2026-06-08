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НовостиПолитика8 июня 2026 2:43

Израиль нанес ответные удары по Ирану: взрывы прогремели сразу в нескольких городах

ЦАХАЛ нанесла удары по городам Ирана
Алина КОЧНЕВА
ЦАХАЛ нанесла удары по городам Ирана

ЦАХАЛ нанесла удары по городам Ирана

Фото: REUTERS.

Тель-Авив, несмотря на просьбы президента США Дональда Трампа, решил все же дать военный ответ на атаки со стороны Ирана. ЦАХАЛ ударила по нескольким городам исламской республики. Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила о взрывах.

По версии ЦАХАЛ, авиаудары нанесены по военным объектам в центральной и западной частях страны. Гостелерадиокомпания Ирана заявила об атаках Израиля по трем городам.

"Несколько взрывов слышны в Тегеране, Тебризе и Исфахане", - оповестила IRIB.

Портал Axios утверждал, что Дональд Трамп смог убедить израильского премьера Биньямина Нетаньяху не наносить удары по Ирану. Президент США призвал его воздержаться от ответных мер. По версии портала, Биньямин Нетаньяху "псевдо-согласился" на просьбу. Дональд Трамп объяснил призыв желанием заключить мирную сделку с Ираном.