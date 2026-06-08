В Минпросвещения ответили, появится ли оценка за поведение у студентов колледжей

Желонкин: оценку за поведение для студентов колледжей вводить не планируется Фото: pixabay.com.

Введение оценки за поведения для студентов колледжей не планируется. В этом возрасте ведут себя более осознанно и ответственно. И учиться приходят серьезно выбрав профессию. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра просвещения РФ Владимир Желонкин.

«В настоящее время пока мы не рассматриваем такое для колледжей. <…> Ребята уже все-таки более возрастные, более ответственные, которые выбрали профессии и специальности, поэтому пока не считаем это необходимым», — сказал высокопоставленный чиновник.

Напомним, с 2026 года школьные учителя получили еще один инструмент для воздействия на взбалмошных детей. Сайт KP.RU разобрался, поможет ли это выправить поведение школьников.

Ранее россиянам рассказали, как будет формироваться оценка за поведение в школе. Она будет трехуровневой: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Замминистра просвещения Ольга Колударова пояснила, что ведомство протестировало двух-, трех- и пятиуровневую системы. Трехуровневая признана наиболее успешной благодаря гибкости, прозрачности и профилактическому потенциалу.