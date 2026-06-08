Золотое правило - не игнорировать отдых: россиянам рассказали, как часто нужно ходить в отпуск

Психиатр Сергиевич: регулярные короткие отпуска нейтрализуют стресс из-за работы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нейтрализовать эмоциональную нагрузку и легче справляться со стрессом помогут регулярные непродолжительные отпуска. Об этом РИА Новости сообщил врач-психиатр Александр Сергиевич.

Как отметил врач, золотое правило заключается в том, игнорировать отпуска ни в коем случае нельзя. Некоторые думают, что без на на работ все остановится и сломается. Это неправда, заявил психиатр.

«И в отпусках важна не длительность, а регулярность. Есть публикации о том, что короткие, но частые отпуска дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный отпуск в год. Чем меньше паузы между отпусками, тем организму лучше», - сказал врач.

Потому, добавил Сергиевич, регулярные и короткие отпуска помогут лучше справиться с эмоциональной нагрузкой при выгорании. А в итоге человек легче справляется со стрессами и психоэмоциональном плане, и в физическом.

«Особенно речь идет о тех работниках, у кого менее двух выходных в неделю. Есть ряд публикаций о том, что два выходных – это тот критический минимум, который необходим человеку для восстановления. Также важно качество отпуска», - сказал Сергиевич.

Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска — с нынешних 28 дней до 35. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, чтобы кто-то мог отдыхать больше, нужно иметь адекватное количество работников для подмены отпускников. Либо увеличить нагрузку на тех, кто не в отпуске.

Также в российском парламенте предложили подкорректировать Трудовой кодекс России. Они хотят уточнить понятие отпуска. Нововведения коснутся статьи 107 Трудового кодекса России. Депутаты отметили, что ее текст неоднозначен. Статья приравнивает различные виды отпуска к общему понятию.